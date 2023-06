Kersvers Rode Duivel Ameen Al Dakhil begon te voetballen bij Sporta Hoeleden: "Meteen duidelijk dat hij talent had"

Ameen gaat van Hoeleden naar SC Hoegaarden-Outgaarden en komt via nog een tussenstop bij KVK Tienen bij de jeugd van Anderlecht terecht. "Je zag onmiddellijk dat hij talent had. Dat was in dat eerste jaar meteen al duidelijk", zegt Marc. "Het verliep ook allemaal heel vlot. De taal bijvoorbeeld was geen probleem. De mama van Ameen is Nederlandstalig en hij is dan ook deels in het Nederlands opgevoed. Dat was dus nooit een probleem. Toen hij bij onze club is gekomen, was hij gewoon één van de kinderen, zoals de rest." De rechtstreekse link met ons land is terug te brengen tot de oma van Ameen. "Zij is geboren en getogen in Hoeleden." Op vakantie in Zwitserland leerde ze haar man kennen, die daar voor burgerlijk ingenieur studeerde. Later verhuisden ze samen naar Bagdad.