Komt er ook in België een fokverbod voor kortsnuitige honden?

Volgens Buys is het belangrijk om samen te werken met de fokkers. "We gaan ze wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten rekening houden met de genetische diversiteit. Nu is er veel inteelt binnen de hondenfokkerij om bepaalde uiterlijke eigenschappen te fixeren, zoals de korte snuit of een bepaalde kleur."

Maar door altijd met dezelfde genen de kweken, geef je ook erfelijke afwijkingen door. "En het zijn die erfelijke afwijkingen die we er weer uit willen fokken. Door DNA-testen kunnen we zien waar de afwijkingen zitten en dan gaan we niet een bepaalde reu en een bepaalde teef combineren."

Volgens Dier&Recht is aanpak positief, maar niet snel genoeg. "Nu zal het generaties duren voor de kwalen weggefokt zijn, volgens ons kan het al in één generatie door fokken met korte snuiten gewoon volledig te verbieden."