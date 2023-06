Vandaag doorbraak in Europese asiel- en migratiediscussie? Akkoord in de maak om meer migranten tegen te houden aan buitengrenzen

Het eerste deel van de plannen omvat een gloednieuwe "grensprocedure" aan de buitengrenzen van de EU. Concreet: Italië, Griekenland, Spanje en Malta gaan verplicht worden om schifting te maken. Migranten uit landen met lage erkenningsgraad (minder dan 20 procent kans op erkenning) komen voortaan in die procedure terecht. Voor alle anderen blijven de gewone asielprocedures bestaan.

De snelle grensprocedure duurt maximum 12 weken (24 weken als ze in beroep gaan). In die korte periode moet uitgemaakt worden of de migranten recht hebben of asiel of niet. In de meeste gevallen zal het antwoord negatief zijn. Daarna moeten ze terug naar het land waar ze vandaag komen. De redenering hierachter: door de snelle procedure krijgen mensen geen kans om zich te vestigen of een band op te bouwen met een land, en is terugsturen makkelijker.

Landen in Zuid-Europa zullen hiervoor de nodige opvangplekken moeten voorzien, minstens 30.000. Omdat elke plek vier keer per jaar gebruikt kan worden, gaat het in totaal om 120.000 migranten die op die manier aan de buitengrenzen zouden worden tegengehouden. Er zijn wel uitzonderingen: niet-begeleide minderjarigen komen niet in deze snelle procedure terecht. Of gezinnen met kinderen er wel in terecht komen, daarover is er nog discussie tussen de lidstaten.