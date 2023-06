BEKIJK - Brandweer Brussel bevrijdt tiental leerlingen uit geblokkeerde metrolift 

"Het ging om een tiental leerlingen met een gehoor- en spraakhandicap", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De technicus van de liftfirma slaagde er niet in om de lift snel te herstellen, daarom werd de brandweer opgeroepen. De liftdeuren gaven in de liftschacht uit op een muur, en daarom hebben we ons RISC-team ingezet, dat gespecialiseerd is in bergbeklimmingreddingstechnieken."