Leuven hangt voor Wereld Gierzwaluw Dag het 750e nestkastje op

"Sinds 2000 doen wij al aan inventarisatie van de gierzwaluwen in Leuven", zegt Louis-Philippe Arnhem van Natuurpunt. "Geleidelijk aan merkten we dat er veel huizen worden gerenoveerd om de isolatie te verbeteren. Daarbij worden alle kleine gaatjes dichtgemaakt, net als de dakgoten. Binnen een paar jaar wordt Leuven ook klimaatneutraal. Dankzij deze actie van de stad Leuven kunnen we gierzwaluwen laten huizen in de nestkasten."

"Gierzwaluwen maken geen moddernesten zoals de huis- en boerenzwaluwen", legt Arnhem uit. "Gierzwaluwen zoeken de kleinste, donkerste holten op om zich in te nestelen. Nestkastjes met holtes zijn dus broodnodig. Anders verdwijnt de gierzwaluw onherroepelijk uit de stad."