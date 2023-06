Lichaam aangespoeld op strand van Wenduine

Een bewoner van de zeedijk merkte rond 7.35 uur het lichaam op het strand op. Hij belde onmiddellijk de politie. “Het aangespoelde lichaam is dat van een man”, zegt commissaris van PZ Bredene/De Haan Patrick Broucke. “Het lichaam kan nog niet lang in het water gelegen hebben. De omstandigheden worden verder onderzocht.” Het is ook nog niet duidelijk wie de man is. De politie heeft geen meldingen binnengekregen dat er iemand vermist is.

Het parket van West-Vlaanderen en de wetsdokter komen ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.