Ex-Rode Duivel Luc Nilis maakt de overstap van KRC Genk naar Patro Eisden Maasmechelen: "Zijn meerwaarde zal enorm zijn"  

Luc Nilis heeft de overstap gemaakt van KRC Genk naar Patro Eisden Maasmechelen. Met die aanstelling wil de club zich wapenen voor het komende seizoen in de Challenger Pro League, oftewel 1B. De ex-rode duivel komt bij de technische staf van trainer Stijn Stijnen. "We zijn zeer verheugd dat Luc Nilis voor ons kiest. De meerwaarde die hij zal bieden, zal enorm zijn. We hebben het voorrecht om iemand in onze staf te brengen wiens sterkste kwaliteit van het beste ooit was in de geschiedenis van het voetbal. Het is net die expertise die we aan onze A-kern willen toevoegen."