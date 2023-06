M Leuven sleept zeldzaam topstuk van Michaelina Wautier in de wacht

Michaelina Wautier werd waarschijnlijk in 1614 geboren in Bergen, als dochter van een vooraanstaande familie. Een van haar oudere broers, Charles, was ook schilder. Van hem was ooit een schilderij op het hoogaltaar van de Leuvense Sint-Pieterskerk te zien, maar het ging verloren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Charles vestigde zich vanaf ongeveer 1638 in Brussel, niet veel later gevolgd door Michaelina. Latere bronnen bevestigen dat de ongehuwde broer en de ongehuwde zus in hetzelfde huis in Brussel woonden. Het is aannemelijk dat haar broer haar bijgestaan heeft in haar ontwikkeling als schilder, maar minstens zo belangrijk was de aanwezigheid in de stad van aartshertog Leopold-Wilhelm van Oostenrijk tussen 1647 en 1656. In de inventaris van zijn collectie, opgesteld in 1659, vinden we vier schilderijen van Michaelina Wautier terug, waaronder het indrukwekkende "De Triomf van Bacchus", nu in het Kunsthistorisches Museum in Wenen.