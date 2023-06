Maatregelen moeten parkeerdruk bij Legacy Festival in Mol verhelpen: "Kom zoveel mogelijk met de fiets"

Normaal hebben de parkings in de buurt voldoende capaciteit maar dit jaar is dat anders. "Normaal moesten er in de winter werken gebeuren aan één van de wegen rond het domein. Het is een belangrijke verbindingsweg", zegt organisator Nic Keirsmakers. "Spijtig genoeg is de aannemer pas recent met de werken begonnen. Niet alleen wij zijn daar de dupe van maar ook andere festivals, zoals Pennenzakkenrock en festivals in de buurt zoals Graspop. Door de werken is ook een deel van de parkings onbruikbaar, want daar staat materiaal van de aannemer. Dat scheelt zo'n 150 plaatsen."