Man loopt zware brandwonden op na brand in kraakpand in Lede

Woensdagochtend rond 4 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand in de Vijverstraat in Lede. Het ging om een uitslaande brand in een leegstaande woning. Het gebouw staat al enkele jaren leeg en wordt regelmatig gebruikt door krakers. De hulpdiensten snelden ter plaatse. Op het moment van aankomst sloegen de vlammen uit de ramen.

De brandweer deed er een hele tijd over om de vlammen onder controle te krijgen. De man die zich in de woning bevond, kon op tijd vluchten. Hij werd met zware brandwonden overgebracht naar het UZ in Gent. De brandweer controleerde of er nog andere personen in het pand waren, maar dat bleek niet het geval te zijn. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.