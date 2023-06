Modeacademie Antwerpen presenteert eerste eindejaarsdefilé onder kersvers artistiek directeur Brandon Wen (29): “Het was een intens jaar”

Al was het niet evident om in de voetsporen te treden van modelegende Walter Van Beirendonck. “Walter is een icoon. Hij was mijn mentor toen ik zelf nog student was, een echte ‘papabeer’.” Van Beirendonck reageerde erg positief op de keuze voor Wen als zijn opvolger. “Hij reageerde als een sterke vader en zei ‘good job’. Hij stak me een hart onder de riem: soms zou het moeilijk worden, maar ik zou het wel aankunnen. We deelden een dikke knuffel op de academie.”