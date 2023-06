Spiere-Helkijn onderneemt juridische stappen om motorbende uit clubhuis te krijgen

In april zat de burgemeester nog met alle betrokken partijen in het gemeentehuis samen. In dat overleg is besproken aan welke voorwaarden een clubhuis voor een motorbende moet voldoen. "Er waren op dat overleg ook drie leden van de motorbende aanwezig", zegt burgemeester Dirk Walraet (CD&V). "Zo moet er in het huis dat ze huren iemand gehuisvest zijn. En er mag geen café worden uitgebaat. Allemaal voorwaarden waaraan de club nu niet voldoet. Sinds ons overleg is er niks veranderd. Wij hebben niemand meer gehoord, geen enkel teken van leven. Niets niets niets. Daarom moeten we een volgende stap zetten."