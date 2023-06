Na Gent laat ook Lochristi het Arena Festival niet toe: "Geen aanvraag, geen vergunning"

De burgemeester vindt dat er te weinig respect gaat naar de gemeentelijke diensten die alle events en feestelijkheden in goede banen moeten leiden. Dan gaat het onder meer over mobiliteit en veiligheid. "Onze politiediensten bijvoorbeeld, werken niet alleen in Lochristi, maar ook in Moerbeke en Wachtebeke. Wij hebben heel veel events en feesten in onze gemeente, en we willen die ook allemaal laten screenen. Maar hoe dit festival te werk gaat, getuigt van een gebrek aan respect", zegt Deswaene.