Zwarte vrouw van vier meter, in joggingbroek en op sneakers: nieuw standbeeld in Rotterdam krijgt lof en kritiek

Vrijdag is het nieuwe standbeeld op het stationsplein in Rotterdam onthuld. "Moments contained" is gemaakt door de Britse beeldhouwer Thomas J Price, die Caraïbische roots heeft. Er staan in Londen en New York gelijkaardige beelden van hem: telkens zwarte mannen en vrouwen die iets alledaags doen, zoals op hun smartphone kijken. Hij noemt die creaties "everymen" en "everywomen", omdat ze niet gebaseerd zijn op een specifiek persoon, maar gebaseerd zijn op verschillende mensen. Met zijn beelden wil Price het gevoel overdragen "weggezet te worden als de ander".

Het beeld in Rotterdam, van een jonge vrouw in een joggingbroek en op sneakers met gebalde vuisten in de broekzakken, heeft Price gemaakt in 2022. Het bronzen kunstwerk is vier meter hoog en staat gewoon op de grond, en niet op een sokkel. Hij noemt zijn creatie "stoïcijns, weerbaar en kwetsbaar". "Dat haar nonchalance schijn is, zie je aan de afdruk van haar knokkels in haar broekzakken."

"Moments contained" is het nieuwe startpunt van de beeldenroute doorheen de Nederlandse stad. In amper enkele dagen tijd is het beeld uitgegroeid tot een populaire trekpleister in Rotterdam. Het is vaak zo druk in de omgeving, dat kijklustigen moeten aanschuiven voor een foto.

Bij de onthulling van het standbeeld voorspelde Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb dat dit wel eens de meest gefotografeerde plek in zijn stad kon worden. Het beeld is in enkele dagen tijd al zo bekend geworden, dat de demonstratie naar aanleiding van de uitspraak in het proces Sanda Dia daar komend weekend vertrekt.