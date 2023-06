Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder Turnhoutsebaan bij Rivierenhof in Deurne open

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Turnhoutsebaan in Deurne, vlak bij het Rivierenhof, is vanmorgen plechtig geopend. De tunnel is 8,5 meter breed in totaal: 6,5 meter voor fietsers en 2 meter voor voetgangers. De tunnel die er vroeger al was, gaat onbereikbaar worden, zegt Annik Dirkx van Lantis, dat de Oosterweelverbinding bouwt. "Die gaat verdwijnen in onze werf. Daarom moesten we een nieuwe doorsteek maken, voor de werken hier op volle snelheid zijn."