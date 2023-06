Voorzitter SK Zillebeke 2 jaar geschorst voor omkoping, ook eerste ploeg jaar uitgesloten van competitie 

SK Zillebeke liet intussen verstaan dat het in beroep gaat tegen de uitspraak. Ook het parket is niet tevreden, vooral met de straffen die de leden van Komen-Waasten niet kregen voor hun meldingsplicht. "Dit was nog maar een uitspraak in eerste aanleg. Het zou goed kunnen dat we pas een heel stuk later de effectieve straffen kennen", zegt De Klerck nog.