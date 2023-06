Ontsnapte zeearend van kunstenaar Koen Vanmechelen gevangen in Nederland: "Hopelijk snel terug in Genk"

"Ik kreeg vandaag een bericht dat een van de arenden vrij laag zat", vertelt Vanmechelen. "Een Nederlands team en de Dierenambulance, waarmee wij al geruime tijd in contact zijn, zijn onmiddellijk uitgerukt en zij hebben de arend kunnen vangen."

Op dit moment is de zeearend nog in quarantaine zodat dierenartsen kunnen onderzoeken hoe het met de vogel gesteld is. "Het dier heeft lang rondgezworven en is uiteraard verzwakt, dus we moeten afwachten wat er de komende dagen mogelijk is", aldus Vanmechelen die hoopt dat het dier "deze of volgende week" terug in Genk is.