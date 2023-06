Paus Franciscus wordt met spoed geopereerd aan zijn darmen

Gisteren was paus Franciscus nog in het ziekenhuis voor een controle. Vandaag wordt hij opgenomen voor een darmoperatie. Die is noodzakelijk omdat zijn symptomen verslechterd zijn, oordeelt het medische team rond de paus. Deze namiddag wordt hij geopereerd onder volledige verdoving in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Hij zal er een aantal dagen blijven om te herstellen.