Oppositiepartij Vooruit klaagt aan dat 66 bewoners van Geels woonzorgcentrum geen goede zorg krijgen

Het woonzorgcentrum Klein Veldekens in Geel staat sinds 27 mei onder verhoogd toezicht. Het woonzorgcentrum kampt sinds zijn opstart in 2020 al met financiële problemen en uit een laatste inspectie bleek dat het ook niet meer voldoet aan enkele andere erkenningsvoorwaarden. Zo zijn er onder meer verschillende tekorten op vlak van infrastructuur en medicatie. Verder is er ook te weinig personeel om de 66 bewoners van het woonzorgcentrum de juiste zorgen te geven.