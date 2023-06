Personeelsleden Halle ondervinden zelf hoe het is om blind of slechtziend rond te wandelen in de stad

Mieke Maeckelbergh is slechtziend en is in Halle voorzitter van de adviesraad Toegankelijkheid. Van haar kwam het idee om een ervaringswandeling te organiseren. "Bij herinrichtingswerken in de stad, zijn de ontwerpers meestal wel van goede wil. Maar omdat mensen zonder beperking niet hetzelfde ervaren als mensen met een beperking, blijft het vaak moeilijk om in te schatten wat een toegankelijkheidsprobleem is en wat niet. We hopen vooral dat ze er iets uit leren want hun beperking was vandaag maar tijdelijk."