Peru levert Nederlander Joran van der Sloot uit aan de Verenigde Staten

Van der Sloot wordt in de Amerikaanse staat Alabama aangeklaagd voor de afpersing van de familie Holloway. In 2005 verdween de Amerikaanse Natalee Holloway spoorloos van het eiland Aruba. Van der Sloot was de hoofdverdachte in de zaak, maar is wegens een gebrek aan bewijs nooit veroordeeld. Van der Sloot beloofde de familie in ruil voor 250.000 dollar aanwijzingen over de locatie van Holloways lichaam. Haar familie betaalde uiteindelijk 25.000 dollar, zo'n 23.400 euro, waarna van der Sloot met de noorderzon vertrok.