Politie Lokeren rolt drugsbende op: acht mensen opgepakt, vier van hen aangehouden

De rechercheploegen van politiezone Lokeren hebben de drugsbende opgerold onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde. "De Lokerse bende had jarenlang drugs verkocht in de stad," zo zegt zonechef Dirk De Paepe.

De bende verkocht op grote schaal cannabis en cocaïne vanuit verschillende panden in het centrum van Lokeren. Nadat de hele drugsbende in kaart was gebracht, werd tijdens de gerechtelijke actie eind mei meer dan één kilogram drugs in beslag genomen. "Er werden ook acht verdachten opgepakt. Vier onder hen werden door de Dendermondse onderzoeksrechter aangehouden," aldus de korpschef.

Het is niet het eerste succes van de Lokerse politie in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Na een onderzoek van de Lokerse recherche twee jaar geleden, sloot burgemeester Anthuenis twee horecapanden in de stad van waaruit ook drugs werden verkocht.