Politiezone Schelde-Leie verhuist naar nieuw politiekantoor: "Moderne kantoren en fitness met zicht op velden"

Het nieuwe hoofdgebouw ligt in Nazareth, erg centraal in de zone. Opvallend is dat er in het gebouw gekeken is naar duurzaamheid. Zo wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen en een warmtepomp voor de verwarming of koeling. Daarnaast zijn er ook laadpalen voorzien voor elektrische voertuigen. In totaal zullen er 80 politiemedewerkers in het gebouw aan de slag gaan. Het nieuw gebouw kost ongeveer acht miljoen euro.