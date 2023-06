Primaten masturberen al 40 miljoen jaar en het biedt (de mannetjes alvast) evolutionaire voordelen

Het team stelt dat er meer gegevens over het seksuele gedrag van vrouwtjes nodig zijn om de evolutionaire rol van masturbatie bij vrouwtjes beter te begrijpen.

"Onze bevindingen helpen meer inzicht te krijgen in een zeer wijdverspreid maar slecht begrepen seksueel gedrag en ze betekenen een belangrijke stap vooruit in ons begrip van de functies van masturbatie.

"Het feit dat 'autoseksueel' gedrag een evolutionaire aanpassing kan zijn, dat het alomtegenwoordig is in de orde van de primaten en vertoond wordt door leden van beide geslachten in het wild en in gevangenschap, toont aan dat masturbatie deel uitmaakt van een repertoire van gezonde seksuele gedragingen", zei hoofdonderzoeker Brindle.

De studie van Matilda Brindle en haar UCL-collega's is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het University College London.