Politie Aalst staat achter ludiek protest na incident over stoepkrijt: “Niet verboden om met stoepkrijt te tekenen"

De politie van Aalst steunt het ludiek initiatief om een "WK stoepkrijt" in de stad te organiseren. Dat idee ontstond nadat een inwoner de politie had gebeld toen kinderen van de buren stoepkrijttekeningen voor zijn deur gemaakt hadden. "Zulk ludiek protest is typisch voor onze stad. Het is een oproep om kinderen gewoon kind te laten zijn en dat steunen we", vertelde de politiewoordvoerder in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2.