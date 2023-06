Katholiek Onderwijs verzet zich tegen verplicht delen van schoolruimtes: "Zonder ondersteuning en in ruil voor subsidies kan dit echt niet"

"Het zit in het DNA van onze katholieke scholen dat zij hun gebouwen openstellen voor sport- en computerlessen of jeugdbewegingen, maar dat lukt niet altijd en overal. Een verplichte openstelling van scholen zonder begeleidende maatregelen kan écht niet, want er is nu al zo veel druk op scholen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een directeur hiervoor alles zelf moet regelen: van het uitdelen van de sleutel, tot alles controleren voor en na gebruik?"



"De scholen die hun deuren al openstellen, moedigen we zeker aan. We zien dat gemeentebesturen op verschillende plaatsen ondersteuning voorzien. Maar een vrijwillige openstelling die omkaderd wordt, is iets helemaal anders dan een verplichting zonder enige omkadering. Laten we extra taken of extra kosten voor scholen vermijden", zegt Boeve.

"Scholen kunnen een uitzondering vragen op dit decreet, maar moeten voor elk lokaal apart verklaren waarom ze het niét kunnen openstellen: ook dat brengt een extra planlast met zich mee. Bovendien zijn de criteria voor een uitzondering onduidelijk en niet transparant."