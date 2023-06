PVDA Genk onderzoekt PFOS-vervuiling in bloed van omwonenden site PLOT

Het agentschap doet momenteel een grootschalig bloedonderzoek in regio Zwijndrecht waar tot 70.000 mensen kunnen onderzocht worden. Joris Moonens: "Daar kunnen we uit leren hoe we de PFAS-besmetting in de rest van Vlaanderen moeten aanpakken. Dat lijkt ons een betere aanpak dan hier en daar een steekproef uit te voeren.”

Afvalstoffenmaatschappij Ovam heeft in Genk een eerste grondwater- en bodemonderzoek uitgevoerd waaruit de huidige no regret-maatregelen zijn gekomen. “Op twee plaatsen is er zeker verder onderzoek nodig, waaronder de site rond de brandweerschool PLOT", zegt Jan Verheyen van Ovam. "Afhankelijk daarvan bekijken we of een sanering al dan niet nodig is. De vier andere sites worden ook nog verder onderzocht."