Radio2-reporter Margaux Bogaert krijgt vloeibare ontstopper in haar oog: "Eén druppel en ik belandde al op de spoed"

Dit jaar belandt Radio2-reporter Margaux Bogaert ook in de statistieken. Ze kreeg afgelopen zondag een druppel vloeibaar ontstoppingsmiddel in haar oog. “Ik had een verstopte lavabo en ik wilde dat oplossen met vloeibaar ontstoppingsmiddel”, vertelt ze. “Tijdens het gieten kreeg ik één spetter van dat middel in mijn oog. Het voelde alsof mijn oog wegbrandde. Ik heb eerst 20 minuten mijn oog gespoeld met lopend lauw water en dan heb ik ook het antigifcentrum gebeld. Daar kreeg ik de raad om naar de oogarts te gaan. Aangezien het weekend was, ben ik naar het ziekenhuis gereden.”