Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Wat als het goed klikt met je date, maar de lichamelijke vonk ontbreekt?"

“Ook de beeldcultuur waarin we leven speelt mee. Kijk naar de meeste romantische filmscenario’s of liedjes: het gaat bijna altijd over x die y ontmoet en de vlam die in de pijp slaat. Dit zijn Hollywoodscenario’s. Maar als mensen dit als enige scenario hanteren, zit er vaak een vorm van onzekerheid onder. Dat merk ik ook in mijn praktijk, en ik denk dat het in dit verhaal een stukje van toepassing is. Men heeft dan schrik om in een relatie te stappen, en men hanteert het idee: ‘als ik twijfel aan een contact, wil dat zeggen dat het niet de juiste is'.”

“Mensen wachten dus tot de juiste passeert, en tot ze honderd procent zeker zijn. Pas als er een crush is, ervaren ze die totale zekerheid. Maar een crush kan snel weer overgaan. En of je relatie nu start vanuit een crush of vanuit een situatie waarin je iemand al wat langer kent: de kans op slagen is even groot.”