Rotselaar laat inwoners elektriciteitskasten beschilderen

Rotselaar is bekend voor de North West Walls, de containers op de weide van Werchter die ieder jaar door kunstenaars beschilderd worden. "We willen een traject uitbouwen langs de elektriciteitskasten om de verschillende deelgemeenten met elkaar te verbinden. Volgend jaar komt er een fietsroute langs de beschilderde cabines en daar zullen ook de North West Walls in opgenomen worden."