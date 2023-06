Ruitjes ingeslagen bij oud clubcafé Reuzegom "In Den Boule" in Leuven

In den Boule is het stamcafé van tientallen studentenclubs in Leuven. Het was ook het clubcafé van het Antwerpse Reuzegom, de studentenclub waar Sanda Dia lid van was en om het leven kwam na een extreem doopritueel. Sinds 2018 heeft café In Den Boule niets meer te maken met Reuzegom. Toen werd de club opgeheven. Of er een verband is met de protesten tegen de straffen die de Reuzegommers opgelegd kregen na de dood van Sanda Dia, is niet duidelijk.