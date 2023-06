Zaak-Sanda Dia waait over naar Nederland: betogingen in Den Haag en Rotterdam

De zaak rond de dood van Sanda Dia is internationaal nieuws. Onder meer de prestigieuze Amerikaanse kranten New York Times en Washington Post wijdden er de voorbije dagen uitgebreide artikels aan. De insteek daarvan: racisme, ook al was dat eigenlijk maar zijdelings een thema tijdens het proces over de zaak.

Zeker in Nederland werd het proces met bovengemiddelde interesse gevolgd. De media berichtten er uitgebreid over en de bekende journalist Tim Hofman - van het programma Boos, dat hier ook bekend raakte met onthullingen over wantoestanden bij "The Voice Nederland" - overweegt een uitzending over het onderwerp te maken. Via zijn instagramkanaal riep Hofman op om info door te spelen.

En nu leidt de Nederlandse interesse en bijhorende verontwaardiging ook tot een betoging, deze namiddag in Den Haag, nabij de Belgische ambassade. Er zijn ook plannen om dit weekend in Rotterdam op straat te komen. "De zaak heeft hier echt weerklank", zei Joris Van Poppel, verslaggever voor de NOS, tijdens "De Ochtend" op Radio 1. "Er is verontwaardiging over de toch wel milde straffen. Daar willen mensen meer over weten."