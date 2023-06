"Zonder de aanslagen zouden ze nog geleefd hebben": het verhaal van drie mensen die in de maanden en jaren na 22 maart stierven

"Shanti had inderdaad al een zekere mentale kwetsbaarheid, maar we zien een duidelijk verband tussen de aanslag en haar overlijden. Shanti had haar weg gevonden met haar mentale kwetsbaarheid. Ze gaf zichzelf vóór de aanslagen 7 op 10 voor geluk. Na de aanslagen was dat nog 2 op 10. Voor de aanslagen is ze nooit opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, na de aanslagen bracht ze de helft van de tijd daar door. En ten slotte is er die datum van 22 maart. Ze wilde haar euthanasie per se krijgen voor die datum, omdat die zo moeilijk lag voor haar. Helaas is dat niet gelukt, maar haar laatste wens was wel om vóór 22 maart te sterven."