Dikke laag smog boven VS door bosbranden, in New York alarmpeil overschreden: "Zeer ongezonde lucht"

Over een groot deel van het noorden en noordoosten van de Verenigde Staten hangt op dit moment een dikke laag smog. Die is afkomstig van honderden bosbranden in buurland Canada. In de miljoenenstad New York is het alarmpeil overschreden. Voor mensen met longproblemen en voor ouderen, kinderen en zwangere vrouwen is de luchtkwaliteit er problematisch. Er wordt opgeroepen om binnen te blijven.