Spaanse lente was warmste ooit gemeten en op één na droogste: "We raken gewoon aan records"

Bekijk hieronder de grafieken die AEMET vrijgaf op Twitter. Op de bovenste grafiek is te zien wat de afwijking van de gemiddelde lentetemperatuur is tegenover het langjarig gemiddelde van 1991 tot 2020. Op de tijdlijn van links naar rechts is duidelijk te zien hoe de lentes door de jaren heen warmer worden. Op de onderste grafiek is de neerslaghoeveelheid weergegeven op een tijdlijn (je moet doorklikken om de hele grafiek te zien te krijgen).