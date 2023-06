Vlaams Parlement keurt spoeddecreet goed, zodat landbouwers stikstofvergunning tijdelijk kunnen verlengen

De Vlaamse regering bereikte in maart een akkoord over een definitieve stikstofregeling, maar het is nog steeds wachten op het decreet. Dat moet de stikstofneerslag op de waardevolle natuur tegen 2030 met de helft verminderen en voorzien in een oplossing voor de rode bedrijven. Het gaat gepaard met een investering van 3,6 miljard euro.

Dankzij het spoeddecreet kunnen landbouwers die nog geen definitieve weigering hebben gekregen, nu een aanvraag indienen voor een tijdelijke verlenging van hun bestaande vergunning.