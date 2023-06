Stripmuur van Stam & Pilou in Brussels café Het Goudblommeke in Papier voortaan bedekt met zeil wegens "te seksistisch"

De stripmuur van de reeks Stam & Pilou van auteurs De Marck en De Wulf is niet langer zichtbaar voor het publiek. De tekening werd in mei 2009 onthuld op het binnenterras van het Brusselse café Het Goudblommeke in Papier en is enkel bereikbaar via horecazaak zelf. Het is een van de enige stripmuren in Brussel die binnenin een gebouw staat.

Het erfgoedcafé was tot eind mei 2023 maandenlang dicht na het faillissement van de vorige eigenaars. De nieuwe uitbaters vinden de striptekening te seksistisch en hebben besloten om de muur voortaan te bedekken. Op de tekening is te zien hoe het personage van Opa Fons naar de billen van zijn kortgerokte buurvrouw kijkt. In de reeks heeft de postbode op rust een oogje op zijn veel jongere buurvrouw. Dat oogje loert volgens de nieuwe uitbaters op de tekening onrespectvol naar de vrouw.