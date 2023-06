Massale evacuaties gaan door na dambreuk in Oekraïne, Rusland roept noodtoestand uit in bezette deel regio Cherson

De komende dagen worden duizenden mensen per bus en trein geëvacueerd uit de overstroomde gebieden. In de door Rusland gecontroleerde delen van de regio Cherson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de regio meldt dat er ook mijnvelden ondergelopen zijn.

Ook in de stad Cherson, die in handen is van Oekraïne, is de situatie ernstig. Daar staat het water momenteel 3,5 meter hoger, wat de komende 20 uur nog met een meter zal stijgen, wordt er verwacht. Meer dan 1.000 huizen zijn ondergelopen in de stad, veel mensen zijn op hun dak gekropen om te wachten op de evacuatie, terwijl er nog altijd geschoten wordt op de stad.