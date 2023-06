Toerisme Vlaanderen wil minder grote cruiseschepen in havensteden: "Beperkte opbrengst en veel vervuiling"

In Brugge zien ze de cruisetoeristen minder graag komen. "Het grootste probleem is dat ze maar een beperkte tijd in onze stad aanwezig zijn", zegt schepen voor Toerisme Mieke Hoste (Vooruit). "Die toeristen komen in grote groep en ze blijven vaak samen, wat voor een overdrukte op bepaalde plaatsen zorgt. Gemiddeld spenderen ze ook maar een derde van wat de verblijfstoeristen betalen."

"We moeten wel benadrukken dat het aantal cruisetoeristen in Brugge al sterk gedaald is de voorbije jaren", vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) aan. "Dat komt door de afspraken die wij hebben met de haven van Zeebrugge. Daar mogen maar twee cruiseschepen per dag aanmeren."