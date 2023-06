Twee zwaargewonden bij vechtpartij op trouwfeest in Sint-Jans-Molenbeek

Het incident vond dinsdagavond rond 23.30 uur plaats tijdens een trouwfeest in de Syrische gemeenschap, in een feestzaal aan de Mariemontkaai in Molenbeek. Een zware discussie escaleerde er in een schietpartij. Hoe en waarom de ruzie ontstond, is nog niet duidelijk.

"Volgens de eerste gegevens zijn twee personen gewond geraakt", zegt parketwoordvoerder Martin François. "De eerste kreeg een messteek in de rug, de tweede een kogel in het been. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerden niet in levensgevaar.”

“Het parket heeft een wetsarts aangesteld en het labo van de federale politie ter plaatse gestuurd. Het onderzoek loopt om de juiste omstandigheden van de feiten te achterhalen en de daders te identificeren."