UNIZO protesteert tegen gebrek aan inspraak bij aanpassing circulatieplan Gent

Zelfstandigenorganisatie UNIZO wil dat de handelaars en de buurtbewoners betrokken worden bij de aanpassing van de verkeerscirculatie in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Ze klaagt aan dat de nieuwe verkeersregeling enkel via een brochure aan de inwoners en handelaars is medegedeeld en dat er alleen nog een infomarkt gepland is op 14 juni. Van een participatietraject is geen sprake geweest.

Dat terwijl de veranderingen toch wel ingrijpend zijn. Zo wordt de belangrijke winkel- en horecastraat Sleepstraat een eenrichtingsstraat en zullen nog een twintigtal andere straten eenrichtingsstraat worden of van richting veranderen. Verder wordt de omgeving van shoppingcenter Dok Noord verkeersluw en komen er drie 'knips' om sluipverkeer onmogelijk te maken. Thomas Kindt van UNIZO: "Er is nog tijd tot de effectieve invoering van het plan. De bewoners en de ondernemers die in de wijk gevestigd zijn, die hebben een heel duidelijk beeld van wat de impact van de veranderingen kunnen zijn. Wij vragen dat er een participatietraject wordt opgezet met bewoners en handelaars zodat in samenspraak kan bekeken worden wat de beste aanpak is voor deze wijk."