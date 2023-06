Zwitserse groep bouwt ultramoderne vlakglasfabriek in Lommel, op voormalige Philipssite

In de vlakglasfabriek in Lommel kunnen 300 mensen aan de slag, maar indirect zal de fabriek ook nog eens 1.000 jobs in de hele regio opleveren, onder meer bij toeleveranciers en transportbedrijven. Burgemeester Bob Nijs (CD&V) van Lommel is dan ook opgetogen. "Het is een heel belangrijke investering voor Lommel, maar ik denk dat dit ook voor Vlaanderen niet alledaags is. Het Zwitsers concern investeert honderden miljoen euro's in de nieuwe fabriek. Glas Trösch versterkt ook de positie van Lommel als glasstad. ​We veroveren opnieuw een plek op Europees niveau in de glasindustrie, ditmaal met faciliteit die een duurzame productie naar een hoger niveau tilt."

In december raakte bekend dat de Turkse groep Ciner 500 miljoen euro investeert in een nieuwe fabriek voor glazen flesjes in Lommel. Die fabriek zou in 2025 opstarten en 500 directe en nog eens 500 indirecte jobs opleveren.