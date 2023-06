Jonge kerkuilen, bosuilen en haviken geringd in Lummen

"Het is een goed jaar voor de kerkuilen", merkt vrijwilliger Herman Berghmans van het Instituut voor Natuurwetenschappen op. "Er zijn dit jaar ook heel veel muizen en daar profiteren de kerkuilen van. Ze zijn vroeger gaan broeden en ze hebben grotere nesten. Nesten met 6 en 7 jongen zijn dit jaar geen uitzondering."

In de nestkast in een van de kerken in Lummen zijn dit jaar 4 jongen geringd. "4 is een normaal legsel, maar dat is ook mooi", vindt Herman. "Het zijn ook hele mooie jongen met dons. Ik meet ook hun vleugellengte, zo kan ik nagaan hoe oud ze ongeveer zijn. In dit geval gaat het om jongen van 3 à 4 weken oud."