Vorig jaar meer dan 14.000 meldingen van zakkenrollerij in Brussels gewest: zo herken je de tactieken

In 2022 was zakkenrollerij met 14.080 meldingen de meest geregistreerde vorm van diefstal in het Brussels gewest. Op de tweede plaats staat diefstal uit of aan een voertuig (13.203 meldingen). Het gaat dan bijvoorbeeld om documenten die uit een auto gestolen werden of velgen die plots verdwenen zijn. De derde plaats is voor diefstal met geweld zonder wapen, daarvan werd afgelopen jaar 4.489 keer melding gemaakt.