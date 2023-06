Zes nieuwe lokale geloofsgemeenschappen erkend in Vlaanderen

De zes geloofsgemeenschappen die een erkenning kregen zijn de evangelische kerk Bilzen in Bilzen, de evangelische kerk Pottenbakker in Kortijk, de moskee Tauhid in Pelt, de moskee El Mouslimine in Antwerpen, de orthodoxe kerk HH. Georgios en Alena in Dilbeek en de orthodoxe kerk Heilige Georgios in Turnhout.

Het was al van 2016 geleden dat er nog lokale geloofsgemeenschappen werden erkend. De erkenning van de laatste moskee dateert zelfs van 2013. De vorige Vlaamse regering voerde een erkenningsstop in, omdat het toenmalige decreet niet genoeg controlemechanismen bevatte. Maar deze legislatuur kwam minister Somers met een nieuw erkenningsdecreet dat een einde moest maken aan die jarenlange erkenningsstop in Vlaanderen.

Na een verkorte erkenningsprocedure, waarbij de lokale geloofsgemeenschappen onderworpen werden aan een grondige screening door de Informatie- en Screeningsdienst, werden de eerste zes positieve eindadviezen bezorgd aan minister Somers. Die zes geloofsgemeenschappen kregen vandaag dus officieel hun erkenning.