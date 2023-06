Leuvense rechtbank vordert celstraf van anderhalf jaar voor zestiger die speelgoed stal voor kleinkinderen

De 64-jarige man ssloeg zijn slag begin 2022 bij de Colruyt in Diest en in de filialen van Dreamland in Diest en Tienen. Telkens stak hij enkele spullen in zijn zakken, om dan met een klein product naar de kassa te gaan en enkel dat product te betalen.



Op 4 april besloot de man zichzelf aan te geven nadat hij 5 keer zulke feiten had gepleegd. Aan de politie, en aan de rechter, verklaarde hij dat hij de feiten had gepleegd zonder er winst aan te willen maken. De gestolen goederen waren telkens voedsel of huishoudproducten. Uit de Dreamland-filialen stal hij PlayStation-spelletjes om aan zijn kleinkinderen te kunnen geven.

De man heeft al een zwaar beladen strafverleden, met onder meer een veroordeling tot 12 jaar cel. Daarom zag het openbaar ministerie zich genoodzaakt om een zware straf te vorderen. De advocaat van de man legde uit dat zijn verleden er nu ook voor zorgde dat hij geregeld in geldnood zat, maar dat die problemen opgelost zouden zijn vanaf 2024. Dan zou hij, dankzij zijn pensioen, een vast inkomen hebben en de daaraan verbonden stabiliteit. De rechtbank velt haar vonnis op 6 juli.