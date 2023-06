Zware brand in varkensstal Tielt, 130 dieren omgekomen

De brand brak rond 11 uur uit. Verschillende brandweerkorpsen uit onder meer Pittem, Meulebeke en Roeselare kwamen ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar toch zijn er 130 dieren omgekomen.

Ook het gebouw zelf is zwaar aangetast. Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V): "In de stal zijn zo'n 130 dieren overleden. Er was een brandwerende wand in de stal, waardoor ook een aantal dieren gered zijn. Het is een stal die dateert van 2005. De expert is ter plaatse geweest, er is geen asbest gevonden."

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.