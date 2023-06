Affligem past 20.000 euro bij voor uitbating van zwembad in Liedekerke: "Extra kosten mee betalen om prijs te drukken"

De gemeentebesturen van Affligem en Liedekerke hebben al jaren afspraken over hun sportinfrastructuur. Liedekerkenaren mogen de wielerpiste in Affligem gebruiken aan hetzelfde tarief als de eigen inwoners. Omgekeerd mogen inwoners van Affligem ook aan verminderd tarief gaan zwemmen in Liedekerke. De gemeentebesturen passen de rest van de inkomprijs jaarlijks bij.

"Elk jaar gaan een 1000-tal inwoners van Affligem individueel zwemmen in Liedekerke. Voor de Affligemse scholen zijn er jaarlijks 5500 zwembeurten. Dat komt overeen met 20 procent van alle schoolzwemmers in Heuvelkouter. Daarom betalen we nu ook 20 procent van de extra onkosten aan Liedekerke", aldus nog de schepen.