14 bewakingscamera’s houden voortaan alles en iedereen in de gaten op de Grote Markt van Tienen

Als je vanaf nu rondloopt op de Grote Markt in Tienen word je gefilmd. Maar liefst veertien bewakingscamera's zijn vandaag in gebruik genomen. De beelden worden enkel door de politie bekeken. Je zorgen maken over je privacy, is volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) van Tienen nergens voor nodig: ““De camera’s kunnen heel gedetailleerd inzoomen en de politie kan alles ook live volgen. Als er iets misloopt kunnen ze de beelden opvragen en herbekijken. Maar alleen als er iets verdachts gebeurd is, een misdrijf wordt gepleegd of als zich een ongeval voordoet. Bovendien kunnen enkel politiemensen de beelden bekijken. Mensen moeten niet bang zijn om met elkaar af te spreken op de Grote Markt. We werken met een wettelijk privacy protocol.”