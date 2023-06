"Gevaarlijkste motorrace ter wereld" eist 267e dodelijke slachtoffer: "Maar dit is pas écht leven"

Wie aan de start van de race komt, is doorgaans geen beginner meer. Maar ondanks alle ervaring en voorbereidingen lieten intussen al 267 piloten het leven op het parcours. Toch vindt Hoffman het jammer dat enkel de tragedies in het nieuws komen. "Het is tragisch als er iemand sterft, want we zijn een hechte bende. Maar als je met meer dan 100 piloten deelneemt, dan gebeurt het inderdaad dat er soms iemand sterft. Er wordt te vaak vergeten dat er ook leuke dingen zijn, zoals de successen van piloten die we dan ook vieren."

De angst om het volgende dodelijke slachtoffer te worden houdt de piloten voorlopig niet tegen, integendeel zelfs. "Het is niet echt iets waar we bij stilstaan. Voor mij is het hetzelfde als de Mount Everest beklimmen, of gaan zwemmen tussen witte haaien. Het is pas wanneer je balanceert op die koord tussen leven en dood dat je voelt dat je leeft."

Eén keer reed Hoffman de race al uit, en hij zou het zo opnieuw doen. "Het gevoel dat je krijgt wanneer je over de finish komt, dat is een enorme boost. Die overwinning tegen jezelf, fysiek en mentaal. Want het is daar dat je jezelf tot het uiterste drijft, en beseft: dit is écht leven."

Voor wie minder dapper is, maar toch het circuit eens wil uittesten is er goed nieuws: er is een PlayStation-spel dat dat mogelijk maakt. Een aanrader, volgens Hoffman.